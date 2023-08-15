У Росії розбився навчально-бойовий літак, пілот загинув

У російській республіці Адигея увечері 14 серпня розбився навчально-бойовий літак Л-39, унаслідок чого загинув командир навчальної авіаційної бази міста Майкоп полковник Вадим Гуров, повідомляє Українська правда.

Про це пишуть російські пропагандистські видання ТАСС і РБК, а також Telegram-канали.

"14 серпня 2023 року в Краснодарському краї під час виконання планового навчально-тренувального польоту під час заходу на посадку зазнав аварії навчальний літак Л-39 навчального авіаційного полку. Літак упав у межах аеродрому. Руйнувань і постраждалих на землі немає" , – йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Повідомляється, що загинув "один із членів екіпажу". Причина аварії встановлюється.

Водночас, за інформацією Telegram-каналу Baza, унаслідок аварії загинув командир навчальної авіаційної бази Майкопа Вадим Гуров.

За словами джерел, під час посадки літак не потрапив на смугу, зачепив ґрунт, після чого зіткнувся з вишкою радіозв'язку ближньої навігації. Полковник Гуров, який перебував у літаку, загинув на місці.

Також у літаку перебував старший льотний інструктор головного льотно-випробувального центру Ахтубинська Михайло Ліпаткін. Його госпіталізували з травмами.

Л-39 "Альбатрос" − чехословацький навчально-бойовий літак, створений наприкінці 1960-х років. У 1972 році був обраний основним навчально-тренувальним літаком країн − учасниць Організації Варшавського договору. Загалом було побудовано 2 868 одиниць Л-39.

Нині Л-39 є основним навчально-тренувальним літаком російських Повітряно-космічних сил.