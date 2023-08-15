В России разбился учебно-боевой самолет, пилот погиб

В российской республике Адыгея вечером 14 августа разбился учебно-боевой самолет Л-39, в результате чего погиб командир учебной авиационной базы города Майкоп полковник Вадим Гуров, сообщает Украинская правда.

Об этом пишут российские пропагандистские издания ТАСС и РБК, а также Telegram-каналы.

"14 августа 2023 года в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Самолет упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет" , – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Сообщается, что погиб "один из членов экипажа". Причина крушения устанавливается.

Вместе с тем, по информации Telegram-канала Baza, в результате крушения погиб командир учебной авиационной базы Майкопа Вадим Гуров. По словам источников, при посадке самолет не попал на полосу, зацепил грунт, после чего столкнулся с вышкой радиосвязи ближней навигации. Находившийся в самолете полковник Гуров погиб на месте.

Также в самолете находился старший летный инструктор главного летно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин. Он получил травмы и был доставлен в госпиталь.

Л-39 "Альбатрос" − чехословацкий учебно-боевой самолет, созданный в конце 1960-х годов. В 1972 году был выбран основным учебно-тренировочным самолетом стран − участниц Организации Варшавского договора. Всего было построено 2 868 единиц Л-39.

В настоящее время Л-39 является основным учебно-тренировочным самолетом российских Воздушно-космических сил.