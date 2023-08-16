Міністр оборони Китаю прибув до Білорусі

Міністр оборони Китайської Народної Республіки Лі Шанфу прибув з офіційним візитом до Білорусі, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, під час триденного візиту заплановані зустрічі китайського урядовця з керівництвом білоруського оборонного відомства "для обговорення актуальних питань двостороннього військового співробітництва в галузях, що становлять взаємний інтерес".

Очікується, що Лі відвідає низку військових об'єктів у Білорусі.

Як повідомлялося, член Державної ради, міністр національної оборони Китаю Лі Шанфу у період 14 - 19 серпня візьме участь у 11-тій Московській конференції з міжнародної безпеки та здійснить поїздку до Білорусі.