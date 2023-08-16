Министр обороны Китая прибыл в Беларусь

Министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу прибыл с официальным визитом в Беларусь, сообщает Укринформ.

Как отмечается, в ходе трехдневного визита запланированы встречи китайского чиновника с руководством белорусского оборонного ведомства "для обсуждения актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества в отраслях, представляющих взаимный интерес".

Ожидается, что Ли посетит ряд военных объектов в Беларуси.

Как сообщалось, член Государственного совета, министр национальной обороны Китая Ли Шанфу в период 14 - 19 августа примет участие в 11-й Московской конференции по международной безопасности и совершит поездку в Беларусь.