Безпілотники знову атакували Москву, пошкоджено будівлю "Експоцентру"

Столицю Росії знову атакували безпілотники, вночі 18 серпня вибух прогримів у районі бізнес-центру "Москва-Сіті", пошкоджено будівлю "Експоцентру", повідомляє Українська правда.

За інформацією "Baza", вибух стався недалеко від веж бізнес-центру "Москва-Сіті".

"За кілька секунд до вибуху очевидці бачили пролітаючий безпілотник" , – пише канал.

Канал "Shot" повідомив, що на місці вибуху видно невеликий стовп диму, туди направились рятувальники.

За даними Telegram-каналу "ВЧК-ОГПУ", БПЛА впав на дах "Експоцентру" в районі "Москви-Сіті", пробивши дах.

Водночас мер Москви Сергій Собянін стверджує, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник, а його уламки впали у зону "Експоцентру".

"Сьогодні вночі під час спроби прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотник. Уламки БПЛА впали в зоні "Експоцентру", значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає" , – заявив він.

Згодом міністерство оборони Росії підтвердило, що вночі 18 серпня Москву атакував БПЛА, який нібито вдалося збити.

У міністерстві заявили, що безпілотник намагався атакувати об'єкти у Москві і Московській області, однак "після впливу на нього засобів ураження ППО, змінив траєкторію польоту і впав на нежитлову будівлю в районі Краснопресненської набережної Москви".

У міноборони РФ запевняють, що внаслідок падіння дрона жертв і загорянь немає.