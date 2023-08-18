Безпілотники знову атакували Москву, пошкоджено будівлю "Експоцентру"
Столицю Росії знову атакували безпілотники, вночі 18 серпня вибух прогримів у районі бізнес-центру "Москва-Сіті", пошкоджено будівлю "Експоцентру", повідомляє Українська правда.
За інформацією "Baza", вибух стався недалеко від веж бізнес-центру "Москва-Сіті".
"За кілька секунд до вибуху очевидці бачили пролітаючий безпілотник", – пише канал.
Канал "Shot" повідомив, що на місці вибуху видно невеликий стовп диму, туди направились рятувальники.
За даними Telegram-каналу "ВЧК-ОГПУ", БПЛА впав на дах "Експоцентру" в районі "Москви-Сіті", пробивши дах.
Водночас мер Москви Сергій Собянін стверджує, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник, а його уламки впали у зону "Експоцентру".
"Сьогодні вночі під час спроби прольоту на Москву силами ППО було знищено безпілотник. Уламки БПЛА впали в зоні "Експоцентру", значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає", – заявив він.
Згодом міністерство оборони Росії підтвердило, що вночі 18 серпня Москву атакував БПЛА, який нібито вдалося збити.
У міністерстві заявили, що безпілотник намагався атакувати об'єкти у Москві і Московській області, однак "після впливу на нього засобів ураження ППО, змінив траєкторію польоту і впав на нежитлову будівлю в районі Краснопресненської набережної Москви".
У міноборони РФ запевняють, що внаслідок падіння дрона жертв і загорянь немає.