Беспилотники снова атаковали Москву, повреждено здание "Экспоцентра"

Столицу России снова атаковали беспилотники, ночью 18 августа взрыв прогремел в районе бизнес-центра "Москва-Сити", повреждено здание "Экспоцентра", сообщает Украинская правда.

По информации "Baza", взрыв произошел недалеко от башен бизнес-центра "Москва-Сити".

"За несколько секунд до взрыва очевидцы видели пролетающий беспилотник" , – пишет канал.

Канал "Shot" сообщил, что на месте взрыва виден небольшой столб дыма, туда направились спасатели.

По данным Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", БПЛА упал на крышу "Экспоцентра" в районе "Москвы-Сити", пробив крышу.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, а его обломки упали в зону "Экспоцентра".

"Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне "Экспоцентра", значительных разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет" , – заявил он.

Позже министерство обороны России подтвердило, что ночью 18 августа Москву атаковал БПЛА, который якобы удалось сбить.

В министерстве заявили, что беспилотник пытался атаковать объекты в Москве и Московской области, однако "после воздействия на него средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной Москвы".

В минобороны РФ уверяют, что в результате падения дрона жертв и возгораний нет.