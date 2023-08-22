Тайвань готує рекордний оборонний бюджет на 2024 рік

Тайвань планує збільшити витрати на оборону на 3,5% до рекордних 606,8 млрд. нових тайванських доларів (19 млрд. доларів США) у 2024 році, згідно з деталями бюджетної пропозиції центрального уряду острова. Про це з посиланням на CNA, повідомляє Дзеркало тижня.

Зокрема, загальні витрати на оборону включають асигнування Міністерству національної оборони, а також спеціальні бюджети та інші фонди.

Нова цифра витрат, яка більша на 3,5 відсотка порівняно з 2023 роком, буде найбільшою сумою, яку Тайвань колись виділяв на оборону, і становитиме близько 2,5 відсотка ВВП.

Для порівняння, у березні Китай оголосив про збільшення свого оборонного бюджету на 7,2 відсотка наступного року з 1,55 трлн юанів (213,5 мільярда доларів США), які він планував виділити у 2023 році.

Бюджетний план уряду острова також передбачає 115 мільярдів тайванських доларів на погашення державного боргу, що є найвищим показником за останні 23 роки.

Очікується, що більш детальну інформацію про запропонований бюджет на 2024 рік оприлюднять після його подання на засіданні Кабінету міністрів у четвер, 24 серпня. Після схвалення Кабінетом міністрів бюджет також обговорюватиме та схвалюватиме законодавчий орган.

План, представлений Кабінетом міністрів президенту острова Цай Інвень, передбачає державні витрати на рівні 2,882 трильйона нових тайванських доларів - приблизно на 7% більше, ніж у 2023 році - і прогнозує загальний обсяг доходів у розмірі 2,709 трильйона тайванських доларів, йдеться в прес-релізі. Тайваню.

У заяві цитуються слова Цай про те, що витрати на соціальний захист становитимуть найбільшу частину бюджету та отримають найбільше зростання фінансування.

Однак, за словами Цай, 120,1 мільярда тайванських доларів буде виділено на програми, пов'язані з низькою народжуваністю та старінням населення Тайваню, а 87,6 мільярда - на послуги з довгострокового догляду за людьми похилого віку.