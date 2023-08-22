Тайвань готовит рекордный оборонный бюджет на 2024 год

Тайвань планирует увеличить расходы на оборону на 3,5% до рекордных 606,8 млрд новых тайваньских долларов (19 млрд. долларов США) в 2024 году, согласно деталям бюджетного предложения центрального правительства острова. Об этом, со ссылкой на CNA, сообщает Зеркало недели.

В частности, общие расходы на оборону включают в себя ассигнования Министерству национальной обороны, а также специальные бюджеты и другие фонды.

Новая цифра расходов, которая больше на 3,5 процента по сравнению с 2023 годом, будет самой большой суммой, которую Тайвань когда-либо выделял на оборону, и составит около 2,5 процента ВВП.

Для сравнения, в марте Китай объявил об увеличении своего оборонного бюджета на 7,2 процента на следующий год с 1,55 трлн юаней (213,5 миллиарда долларов США), которые он планировал выделить в 2023 году.

Бюджетный план правительства острова также предусматривает 115 миллиардов тайваньских долларов на погашение государственного долга, что является самым высоким показателем за последние 23 года.

Ожидается, что более подробная информация о предложенном бюджете на 2024 год будет обнародована после его представления на заседании Кабинета министров в четверг, 24 августа. После одобрения Кабинетом министров бюджет также будет обсуждать и одобрять законодательный орган.

План, представленный Кабинетом министров президенту острова Цай Инвэнь предусматривает государственные расходы на уровне 2,882 триллиона новых тайваньских долларов – примерно на 7% больше, чем в 2023 году – и прогнозирует общий объем доходов в размере 2,709 триллиона тайваньских долларов, говорится в пресс-релизе офиса президента Тайваня.

В заявлении цитируются слова Цай о том, что расходы на социальную защиту составят наибольшую часть бюджета и получат наибольший рост финансирования.

Однако, по словам Цай, 120,1 миллиарда тайваньских долларов будет выделено на программы, связанные с низкой рождаемостью и старением населения Тайваня, а 87,6 миллиарда - на услуги по долгосрочному уходу за пожилыми людьми