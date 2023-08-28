У Міноборони показали новий український дрон, який уже на фронті
Дрон "Великий Бандерик" українського виробництва почали успішно застосовувати на фронті. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони, яке допустило дрон до експлуатації, повідомляє Ліга.net.
Відомство зазначає, що дрон є втіленням передових ідей через свої характеристики:
- вісім потужних моторів – забезпечують надійну роботу;
- навантаження до 31,5 кг – готовність до різноманітних завдань;
- мультифункціональна система скидування – точне доставлення різних типів боєприпасів;
- віддалене керування з будь-якої точки світу – забезпечується універсальною наземною станцією.
Відомство повідомляє, що дрон показав "чудовий" результат під час випробувань радіоелектронної боротьби:
"Успішно функціонував, попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні".
Дрон був допущений Міноборони до експлуатації у квітні 2023 року.
Допуск озброєння тривав місяць завдяки пришвидшеній процедурі від Акселератора Міноборони, йдеться у повідомленні.
"Це – результат командної роботи розробників та військових фахівців", – підсумували у Міноборони.