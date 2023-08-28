У Міноборони показали новий український дрон, який уже на фронті

Дрон "Великий Бандерик" українського виробництва почали успішно застосовувати на фронті. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони, яке допустило дрон до експлуатації, повідомляє Ліга.net.

Відомство зазначає, що дрон є втіленням передових ідей через свої характеристики:

вісім потужних моторів – забезпечують надійну роботу;

навантаження до 31,5 кг – готовність до різноманітних завдань;

мультифункціональна система скидування – точне доставлення різних типів боєприпасів;

віддалене керування з будь-якої точки світу – забезпечується універсальною наземною станцією.

Відомство повідомляє, що дрон показав "чудовий" результат під час випробувань радіоелектронної боротьби: "Успішно функціонував, попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні" .

Фото: Міноборони

Дрон був допущений Міноборони до експлуатації у квітні 2023 року.

Допуск озброєння тривав місяць завдяки пришвидшеній процедурі від Акселератора Міноборони, йдеться у повідомленні.