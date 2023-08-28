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В Минобороны показали новый украинский дрон, который уже на фронте

В Минобороны показали новый украинский дрон, который уже на фронте
Фото: скриншот

Дрон "Большой Бандерик" украинского производства начали успешно применять на фронте. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, которое допустило дрон к эксплуатации, сообщает Лига.net.

Ведомство отмечает, что дрон является воплощением передовых идей из-за своих характеристик:

  • восемь мощных моторов – обеспечивают надежную работу;
  • нагрузка до 31,5 кг – готовность к различным задачам;
  • мультифункциональная система сброса – точная доставка различных типов боеприпасов;
  • в удаленном управлении из любой точки мира – обеспечивается универсальной наземной станцией.
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Фото: Минобороны

Ведомство сообщает, что дрон показал "прекрасный" результат во время испытаний радиоэлектронной борьбы: "Успешно функционировал, несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЭБ-оборудования, которое было на полигоне".

Дрон был допущен Минобороны к эксплуатации в апреле 2023 года.

Допуск вооружения занял месяц благодаря ускоренной процедуре от Акселератора Минобороны, говорится в сообщении.

"Это — результат командной работы разработчиков и военных специалистов", – подытожили в Минобороны.

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