В Минобороны показали новый украинский дрон, который уже на фронте
Дрон "Большой Бандерик" украинского производства начали успешно применять на фронте. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, которое допустило дрон к эксплуатации, сообщает Лига.net.
Ведомство отмечает, что дрон является воплощением передовых идей из-за своих характеристик:
- восемь мощных моторов – обеспечивают надежную работу;
- нагрузка до 31,5 кг – готовность к различным задачам;
- мультифункциональная система сброса – точная доставка различных типов боеприпасов;
- в удаленном управлении из любой точки мира – обеспечивается универсальной наземной станцией.
Ведомство сообщает, что дрон показал "прекрасный" результат во время испытаний радиоэлектронной борьбы:
"Успешно функционировал, несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЭБ-оборудования, которое было на полигоне".
Дрон был допущен Минобороны к эксплуатации в апреле 2023 года.
Допуск вооружения занял месяц благодаря ускоренной процедуре от Акселератора Минобороны, говорится в сообщении.
"Это — результат командной работы разработчиков и военных специалистов", – подытожили в Минобороны.