Україна націоналізувала завод у Конотопі, який працював на ВПК Росії

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту про стягнення в дохід України активів російського підсанкційного сенатора Сергія Калашника, повідомляє Новое время.

Йдеться про націоналізацію 100% статутного капіталу ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», що розташоване в Сумській області.

Це підприємство — один із найбільших заводів у Європі, що виробляє гільзи циліндрів для автомобільних, тепловозних і корабельних двигунів. У СБУ зазначають, що до початку повномасштабного вторгнення Калашников постачав продукцію з цього підприємства для потреб російського ВПК.

Зокрема, деталі виробництва цього заводу були потрібні росіянам для виробництва власних військових кораблів.

У СБУ наголосили, що Калашник голосував за ратифікацію «договорів» про визнання так званих Л/ДНР. А після початку повномасштабного вторгнення РФ він підтримав «приєднання» тимчасово окупованих регіонів України до складу Росії, наголошується в повідомленні СБУ.

Наразі триває досудове розслідування в межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 4 ст. 110−2 Кримінального кодексу України.