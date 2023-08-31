Украина национализировала завод в Конотопе, работавший на ВПК России

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины активов российского подсанкционного сенатора Сергея Калашника, сообщает Новое время.

Речь идет о национализации 100% уставного капитала ООО Мотордеталь-Конотоп, которое находится в Сумской области.

Это предприятие — один из крупнейших заводов в Европе, производящий гильзы цилиндров для автомобильных, тепловозных и корабельных двигателей. В СБУ отмечают, что до начала полномасштабного вторжения Калашников поставлял продукцию с этого предприятия для нужд российского ВПК.

В частности, детали производства этого завода были нужны россиянам для производства собственных военных кораблей.

В СБУ подчеркнули, что Калашник голосовал за ратификацию «договоров» о признании так называемых Л/ДНР. А после начала полномасштабного вторжения РФ он поддержал «присоединение» временно оккупированных регионов Украины в состав России, отмечается в сообщении СБУ.

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 4 ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины.