Дозвіл купувати безготівкову валюту в банках на суму 50 000 гривень на місяць з можливістю практично відразу зняти в касі готівку змогло призупинити сезонне зростання курсу долара, що почалося в другій половині серпня. Минулого тижня цінники на продаж готівкового «американця» у Києві ненадовго опустилися до позначки 37,70 грн.

Проте ефект від цього рішення Національного банку виявився недовгим. Вже в п'ятницю 8 вересня курс продажу американської валюти в столиці знову піднявся вище 38 гривень.

Не дивно, що українці знову почали ставити те саме питання:

«Чому знову росте долар?»

Насправді спрацювали одразу кілька факторів. Насамперед очікування чергових послаблень валютної політики напередодні майбутнього засідання Правління НБУ, наміченого на 14 вересня. На цьому засіданні вирішуватиметься питання облікової ставки Нацбанку, яка 27 липня цього року вже була знижена одразу на 3% – з 25 до 22% річних. Очікується, що і найближчого четверга НБУ в черговий раз знизить облікову ставку, щоправда, цього разу не так сильно: максимум на 1-2%.

Втім, розмір облікової ставки менш цікавить широку громадськість, як ймовірність скасування фіксованого курсу американської валюти до гривні. «Заморожений» на одному рівні в перший же день повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року, офіційний курс НБУ за півтора року змінювався лише один раз – 21 липня 2022 року, коли вольовим рішенням Нацбанк підвищив його одразу на 25%, щоб скоротити розрив із реальним (ринковим) курсом.

Офіційний курс долара, що не відображає ринкові реалії, призвів до падіння пропозиції валюти на міжбанківському валютному ринку: експортери знизили обсяги, що виставляються на продаж, до мінімуму. Зате «розцвів» імпорт, і Національний банк був змушений щотижня продавати від 400 до 600 млн доларів для задоволення потреб імпортерів.

Наступним чинником стали девальваційні очікування українського суспільства загалом та бізнесу зокрема. Втім, не лише українські бізнесмени вважають, що гривня найближчим часом знову слабшатиме. Як заявив на заході, організованому Європейською бізнес асоціацією «EBA Global Outlook: Нова економіка України», міністр фінансів Сергій Марченко, міністерство фінансів також передбачає подальше ослаблення гривні у 2024 році. За його словами, в уряді передбачають на 2024 рік курс 41,40 грн за долар.

«Нас турбує зміцнення гривні. Це мінус, про який ми комунікуємо з НБУ та МВФ. Це мінус для експортерів. Наступного року передбачаємо курс 41,4 грн/$1» , - заявив Марченко.

З огляду на те, що подібні заяви робить не якийсь народний депутат, далекий від економіки, а сам міністр фінансів України, у тому, що девальвація гривні відновиться, сумніватися не доводиться. Залишилося лише зрозуміти:

Як сильно зросте долар

В обід понеділка 11 вересня долар у столиці продають по 38,00-38,03 грн. У Хмельницькому та Чернігові велику суму долара віддають по 38,00 грн, у Вінниці та Луцьку – по 38,05 грн, у Дніпрі – по 38,08 грн, у Харкові – по 38,10 грн. Не те, що ажіотажу, а навіть підвищеного попиту немає. Проте котирування зростають, тому що напередодні засідання Правління НБУ перебуває все більше охочих «пересидіти» ці дні у твердій валюті.

Ближче до четверга зростання долара може продовжитись, проте навряд чи цього тижня курс перевищить позначку 38,50 гривень. Форс-мажор можливий лише, якщо НБУ таки наважиться відпустити офіційний курс у «вільне плавання» або, принаймні, підвищить його порівняно з поточним значенням 36,5686 грн. Таким чином, діапазон коливань для готівкового долара наступного тижня – 37,90-38,50 грн.

Якщо на майбутньому засіданні Національний банк натякне на подальше ослаблення «монетарних гайок», тенденція ослаблення гривні може посилитися.