Разрешение покупать безналичную валюту в банках на сумму 50 000 гривен в месяц с возможностью практически сразу снять в кассе наличные смогло приостановить начавшийся во второй половине августа сезонный рост курса доллара. На прошлой неделе ценники на продажу наличного «американца» в Киеве ненадолго опустились до отметки 37,70 грн.

Однако эффект от данного решения Национального банка оказался недолгим. Уже в пятницу 8 сентября курс продажи американской валюты в столице вновь поднялся выше 38-и гривен.

Не удивительно, что украинцы вновь начали задавать один и тот же вопрос:

«Почему опять растет доллар?»

На самом деле сработали сразу несколько факторов. Прежде всего, ожидание очередных ослаблений валютной политики накануне предстоящего заседания Правления НБУ, намеченного на 14 сентября. На данном заседании будет решаться вопрос учетной ставки Нацбанка, которая 27 июля этого года уже была снижена сразу на 3% - с 25 до 22% годовых. Ожидается, что и в ближайший четверг НБУ в очередной раз снизит учетную ставку, правда, на этот раз не столь значительно: максимум на 1-2%.

Впрочем, размер учетной ставки не столь интересует широкую общественность, как вероятность отмены фиксированного курса американской валюты к гривне. «Замороженный» на одном уровне в первый же день полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года, официальный курс НБУ за полтора года менялся всего один раз – 21 июля 2022 года, когда волевым решением Нацбанк повысил его сразу на 25%, чтобы сократить разрыв с реальным (рыночным) курсом.

Не отражающий рыночные реалии официальный курс доллара привел к падению предложения валюты на межбанковском валютном рынке: экспортеры снизили выставляемые на продажу объемы до минимума. Зато вовсю «расцвел» импорт, и Национальный банк был вынужден еженедельно продавать от 400 до 600 млн долларов для удовлетворения потребностей импортеров.

Следующим фактором стали девальвационные ожидания украинского общества в целом и бизнеса в частности. Впрочем, не только украинские бизнесмены считают, что гривна в ближайшем будущем опять будет слабеть. Как заявил на мероприятии, организованном Европейской бизнес ассоциацией «EBA Global Outlook: Новая экономика Украины», министр финансов Сергей Марченко, министерство финансов также предполагает﻿ дальнейшее ослабление гривны в 2024 году. По его словам, в правительстве предусматривают на 2024 год курс 41,40 грн за доллар.

«Нас беспокоит укрепление гривны. Это минус, о котором мы коммуницируем с НБУ и МВФ. Это минус для экспортеров.На следующий год предусматриваем курс 41,4 грн/$1», - заявил Марченко.

Учитывая, что подобные заявления делает не какой-то народный депутат, далекий от экономики, а сам министр финансов Украины, в том, что девальвация гривны возобновится, сомневаться не приходится. Осталось лишь понять:

Как сильно вырастет доллар

В обед понедельника 11 сентября доллар в столице продают по 38,00-38,03 грн. В Хмельницком и Чернигове крупную сумму доллара отдают по 38,00 грн, в Виннице и Луцке – по 38,05 грн, в Днепре – по 38,08 грн, в Харькове – по 38,10 грн. Не то, что ажиотажа, а даже повышенного спроса не наблюдается. Тем не менее, котировки растут, потому что накануне заседания Правления НБУ находится все больше желающих «пересидеть» эти дни в твердой валюте.

Ближе к четвергу рост доллара может продолжиться, однако вряд ли на этой неделе курс превысит отметку 38,50 гривен. Форс-мажор возможен лишь, если НБУ все-таки решится отпустить официальный курс в «свободное плавание» или, по крайней мере, повысит его по сравнению с текущим значением 36,5686 грн. Таким образом, диапазон колебаний для наличного доллара на предстоящую неделю – 37,90-38,50 грн.

Если на предстоящем заседании Национальный банк намекнет на дальнейшее ослабление «монетарных гаек», то тенденция ослабления гривны может усилиться.