У Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки безпілотниками

У ніч на 14 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Всього запустили 22 "Шахеда".

Про це повідомили﻿ у командуванні Повітряних сил.

Атака відбувалася з 21.00 середи по 02.30 четверга.

Безпілотники запустили з трьох напрямків: мис Чауда (Крим), Єйськ і Курськ (РФ). "Шахеди" летіли у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

Протиповітряна оборона знищила 17 з 22 дронів. Раніше про таку ж кількість збитих "Шахедів" повідомляли﻿ у зведенні Генштабу.