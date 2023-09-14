У Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки безпілотниками
У ніч на 14 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Всього запустили 22 "Шахеда".
Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
Атака відбувалася з 21.00 середи по 02.30 четверга.
Безпілотники запустили з трьох напрямків: мис Чауда (Крим), Єйськ і Курськ (РФ). "Шахеди" летіли у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.
Протиповітряна оборона знищила 17 з 22 дронів. Раніше про таку ж кількість збитих "Шахедів" повідомляли у зведенні Генштабу.