В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки беспилотниками

В ночь на 14 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Всего запустили 22 "Шахеда".

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Атака происходила с 21:00 по 02:30 четверга.

Беспилотники запустили по трем направлениям: мыс Чауда (Крым), Ейск и Курск (РФ). "Шахеды" летели в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

Противовоздушная оборона уничтожила 17 из 22 дронов. Ранее о таком же количестве сбитых "Шахедов" сообщали в сводке Генштаба.