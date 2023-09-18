Курс долара: рости не вийде опуститися

Минулого тижня Національний банк повторно знизив облікову ставку: цього разу на 2%, із 22 до 20% річних. Усього за два місяці ставка, яку НБУ понад рік утримував на рівні 25%, стала меншою на одну п'яту частину.

Керівництво регулятора дало зрозуміти, що цим зниження не обмежиться: в умовах, коли український бізнес задихається без дешевих кредитів, ставку доведеться опустити щонайменше ще раз до кінця цього року. Адже комерційні банки замість того, щоб видавати кредити, зберігають усі гроші на депозитних сертифікатах НБУ. І з цим теж треба щось робити.

Зниження облікової ставки Нацбанку – це важлива подія економіки країни. З одного боку, це дозволяє їй «задихати», але з іншого – послаблюються інструменти, які стримують інфляцію. І, звичайно, першим, хто відчує на собі ці зміни, буде валютний курс. Тим більше, що чуток про можливе швидке повернення до політики «плаваючого курсу» минулого тижня стало ще більше, попри те, що видимих приводів для цього ні Пишний, ні його команда не давали. Однак кроки, що продовжуються з «ослаблення монетарних гайок» (останнього було зроблено буквально в суботу 16 вересня) на це ясно натякають.

Важливим фактором, здатним зрушити з місця «забетонований» офіційний курс долара, є ухвалення минулого тижня Бюджету на 2024 рік, що передбачає суттєве зростання видатків на оборону. Звідки брати ці гроші? Це важливе питання. Одним зі шляхів вирішення проблеми є нарощування випуску державних облігацій внутрішньої позики.

Мінфін спільно з Національним банком проводять політику стимулювання попиту на ОВДП з боку фізичних осіб, проте стільки купити українці просто не зможуть: таких грошей населення просто не має. Отже, доведеться знову «нагинати» держбанки, кількість яких нещодавно зросла до п'яти [за рахунок націоналізованого «Альфа-Банку» - ред.].

Але що робити, якщо цього виявиться недостатньо? І тут доведеться повернутися до практики викупу частини ОВДП Національним банком. А це – пряма емісія. 2022 року Нацбанк купив ОВДП на 400 млрд гривень, 2023 – не купував ще жодного разу. Якщо ж за умов нестачі коштів на війну доведеться знову «включати друкарський верстат», це миттєво відобразиться на курсі долара.

Тим часом готівковий валютний ринок уже намагається відігравати усі можливі ризики. Вартість готівкового «американця» в гуртових обмінних пунктах столиці минулого тижня впевнено перевалила через позначку 38 гривень, а до понеділкового обіду 18 вересня досягла 38,35-38,40 гривень. Ще дорожче долар продають в обласних центрах: у Дніпрі на момент публікації цінники зросли до 38,40-38,48 гривень, у Львові та Одесі за долар просять 38,50 гривень, а у Харкові за купюри нового зразка (т.зв. «синій» долар) – навіть 38,60 гривень.

Комерційні банки намагаються підіймати цифри на своїх табло, намагаючись наздогнати ринкові ціни, але в них поки що це слабо виходить. Проте альтернативою для тих, хто хоче придбати невелику суму американської валюти, залишається ПриватБанк, який сьогодні готовий продати готівковий долар по 37,99 гривень. Це на 40-50 копійок дешевше за ринок, тому можна спрогнозувати, що долар у найбільшого банку країни швидко закінчиться.

Так де ж поставити кому в реченні:

Курс долара: рости не вийде опуститись?

Відповідь очевидна. Залишається лише сподіватися, що зростання не буде надто швидким. За прогнозом аналітиків порталу «Курс України», до кінця вересня долар має всі шанси утриматися в межах 38,40-39,00 гривень. Високі ставки за депозитами у національній валюті, наявність можливості купівлі безготівкової валюти та конвертації на тримісячні депозити за нижчою ціною – ось ті фактори, які стримуватимуть зростання. Але лише стримувати, а не зупиняти.