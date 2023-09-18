Курс доллара: расти не выйдет опуститься?

На прошлой неделе Национальный банк повторно снизил учетную ставку: на этот раз на 2%, с 22 до 20% годовых. Всего за два месяца ставка, которую НБУ больше года удерживал на уровне 25%, стала меньше на одну пятую часть.

Руководство регулятора дало понять, что этим снижение не ограничится: в условиях, когда украинский бизнес задыхается без дешевых кредитов, ставку придется опустить как минимум еще один раз до конца этого года. Ведь коммерческие банки вместо того, чтобы выдавать кредиты, хранят все деньги на депозитных сертификатах НБУ. И с этим тоже надо что-то делать.

Снижение учетной ставки Нацбанка – это важное событие для экономики страны. С одной стороны, это позволяет ей «задышать», но с другой – ослабляются инструменты, сдерживающие инфляцию. И, конечно же, первым, кто ощутит на себе эти изменения, будет валютный курс. Тем более, что слухов о возможном скором возврате к политике «плавающего курса» на прошлой неделе стало еще больше, даже несмотря на то, что видимых поводов для этого ни Пышный, ни его команда не давали. Однако продолжающиеся шаги по «ослаблению монетарных гаек» (последний был сделан буквально в субботу 16 сентября) на это ясно намекают.

Важным фактором, способным сдвинуть с места «забетонированный» официальный курс доллара, является принятие на прошлой неделе Бюджета на 2024 год, предусматривающего существенный рост расходов на оборону. Где брать эти деньги? Это важный вопрос. Одним из путей решения проблемы является наращивание выпуска государственных облигаций внутреннего займа.

Минфин совместно с Национальным банком проводят политику стимулирования спроса на ОВГЗ со стороны физических лиц, однако столько купить украинцы просто не смогут: таких денег у населения просто нет. Значит, придется опять «нагибать» госбанки, число которых не так давно выросло до пяти [за счет национализированного «Альфа-Банка» - ред.].

Но что делать, если и этого окажется недостаточно? В этом случае придется вернуться к практике выкупа части ОВГЗ Национальным банком. А это – прямая эмиссия. В 2022 году Нацбанк купил ОВГЗ на 400 млрд гривен, в 2023 – не покупал еще ни разу. Если же в условиях нехватки средств на войну придется вновь «включать печатный станок», это мгновенно отобразится на курсе доллара.

Тем временем наличный валютный рынок уже пытается отыгрывать все возможные риски. Стоимость наличного «американца» в оптовых обменных пунктах столицы на прошлой неделе уверенно перевалила через отметку 38 гривен, а к обеду понедельника 18 сентября достигла 38,35-38,40 гривен. Еще дороже доллар продают в областных центрах: в Днепре к моменту публикации ценники выросли до 38,40-38,48 гривен, во Львове и Одессе за доллар просят 38,50 гривен, а в Харькове за купюры нового образца (т.н. «синий» доллар) – даже 38,60 гривен.

Коммерческие банки пытаются поднимать цифры на своих табло, стараясь угнаться за рыночными ценами, но у них пока это слабо получается. Впрочем, альтернативой для тех, кто хочет приобрести небольшую сумму американской валюты, остается ПриватБанк, который сегодня готов продать наличный доллар по 37,99 гривен. Это на 40-50 копеек дешевле рынка, поэтому можно спрогнозировать, что доллар у крупнейшего банка страны быстро закончится.

Так где же поставить запятую в предложении:

Курс доллара: расти не выйдет опуститься?

Ответ очевиден. Остается лишь надеяться, что рост не будет слишком быстрым. По прогнозу аналитиков портала «Курс Украины», до конца сентября доллар имеет все шансы удержаться в пределах 38,40-39,00 гривен. Высокие ставки по депозитам в национальной валюте, наличие возможности покупки безналичной валюты и конвертации на трехмесячные депозиты по более низкой цене – вот те факторы, которые будут сдерживать рост. Но лишь сдерживать, а не останавливать.