Що задумали у Нацбанку і як це позначиться на курсі долара

Від літньої стабільності курсу долара на готівковому валютному ринку не залишилося й сліду. Коливання котирувань стають дедалі сильнішими. Так, буквально минулого тижня, у вівторок 19 вересня у столиці цінник на продаж готівкового «американця» сягав 38,70-38,75 гривень (йдеться про продаж гуртових сум долара), а вже вранці п'ятниці 22 вересня в тому ж Києві - Ненадовго опустився до 38,00 гривень рівно. В обід понеділка 25 вересня гуртові обмінники продають долар у Києві за 38,33-38,35 гривень.

Що ж відбувається із валютним ринком? Чому його знову лихоманить? Адже лише 2-3 місяці тому денні коливання не перевищували 3-5 копійок, і можна було говорити про повну валютну стабільність?

Ключовим фактором, який продукує нестабільність на валютному ринку, є очікування близької девальвації гривні, що зростають, активно підігріваються… висловлюваннями представників НБУ з Інститутської, 9. Саме звідти ми періодично отримуємо натяки чи то на повне «послаблення монетарних гайок» і повернення до вільного курсоутворення на міжбанківському валютному ринку, чи то на черговий стрибок офіційного курсу, подібний до того, що ми бачили 21 липня 2022 року [тоді НБУ миттєво підняв зафіксований курс долара відразу на 25% – ред]. При цьому, природно, подібні речі не висловлюються прямо, але чітко читаються між рядками.

Про те, що валютна політика в Україні змінюватиметься, говорить і той факт, що останнім часом Національний банк здійснив кілька послаблень на валютному фронті. Останнім і таким, що найбільше запам'ятався, став дозвіл комерційним банкам продавати для населення безготівкову валюту на суму 50 000 гривень на місяць, а також збільшення вдвічі, до 200 000 гривень, ліміту на відкриття валютних депозитів шляхом купівлі безготівкової валюти на міжбанку. Це дозволило, з одного боку, відтягнути частину попиту з готівкового ринку, з другого – перенаправити гроші населення комерційних банків.

Одним із факторів, що вселяє надію на збереження стабільного курсу національної валюти, було стабільне надходження фінансової допомоги з-за кордону, завдяки чому Національному банку вдавалося не лише проводити валютні інтервенції на міжбанківському валютному ринку, підтримуючи вітчизняних імпортерів та забезпечуючи їх валютою, а й нарощувати власні золото-валютні запаси І ось у першій декаді вересня стало відомо, що за підсумками серпня ЗВР НБУ не зросли, а навпаки – знизилися на 1,35 млрд доларів.

Певну тривожність викликає і зростання обсягу щотижневих інтервенцій Нацбанку. Так, за останні два тижні їхня сума склала відповідно 873 і 823 млн доларів, що стало рекордом для поточного року. Тобто. потреба у надходженні великих сум валюти зберігається. Саме про це, схоже, розмовлятимуть представники Національного банку із технічною місією МВФ на зустрічі, яка відбудеться цього тижня.

Ще одним важливим фактором курсоутворення є виконання Бюджету країни. В умовах зростання потреби фінансування витрат на армію, закупівлі військової техніки та амуніції питання наповнення української скарбниці стає вкрай болючим. До цього часу Національному банку спільно з Міністром фінансів вдавалося підтримувати ситуацію на плаву: Мінфін, розміщуючи свої облігації внутрішньої позики, залучав потрібні суми, при цьому не звертаючись за допомогою до Нацбанку. За 9 місяців 2023 року НБУ не купив жодного ОВДП [тобто не робив грошову емісію – ред].

Однак чи зможе така ситуація зберегтися в три місяці цього року? Схоже, це – одне з питань, яке порушуватиметься на зустрічі представників НБУ та МВФ. У разі, якщо грошей у Бюджеті не вистачатиме, Нацбанку доведеться включити друкарський верстат. Щоправда, для цього треба буде заздалегідь отримати дозвіл у зовнішніх інвесторів (насамперед у самого МВФ).

Як бачимо, ситуація складається дуже непроста. І хоч Нацбанк і не розкриває всі свої карти, воліючи до останнього зберігати інтригу, відчуття, що над тихою гладдю валютного озера здіймається вітер, все сильніше.

Втім, останній тиждень вересня, швидше за все, пройде відносно тихо та спокійно. Необхідність здійснювати погашення заборгованості за кредитами та кредитними картками, а також виконувати різні бюджетні платежі збільшить пропозицію валюти на ринку та допоможе стримати зростання курсу. Коливання курсу долара продовжуватимуться в межах 38,10-38,60 гривень.