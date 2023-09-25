Что задумали в Нацбанке и как это отразится на курсе доллара

От летней стабильности курса доллара на наличном валютном рынке не осталось и следа. Колебания котировок становятся все сильнее. Так, буквально на прошлой неделе, во вторник 19 сентября в столице ценник на продажу наличного «американца» доходил до 38,70-38,75 гривен (речь идет о продажах оптовых сумм доллара), а уже утром пятницы 22 сентября в том же Киеве – ненадолго опустился до 38,00 гривен ровно. В обед понедельника 25 сентября оптовые обменники продают доллар в Киеве по 38,33-38,35 гривен.

Что же происходит с валютным рынком? Почему его опять лихорадит? Ведь всего лишь 2-3 месяца назад дневные колебания не превышали 3-5 копеек, и можно было говорить о полной валютной стабильности?

Ключевым фактором, продуцирующим нестабильность на валютном рынке, являются растущие ожидания близкой девальвации гривны, активно подогреваемые… высказываниями представителей НБУ с Институтской,9. Именно оттуда мы периодически получаем намеки то ли на полное «ослабление монетарных гаек» и возврат к свободному курсообразованию на межбанковском валютном рынке, то ли на очередной скачок официального курса, подобный тому, что мы видели 21 июля 2022 года [тогда НБУ одномоментно поднял зафиксированный официальный курс доллара сразу на 25% - ред]. При этом, естественно, подобные вещи не высказываются прямо, но ясно читаются «между строк».

О том, что валютная политика в Украине будет меняться, говорит и тот факт, что за последнее время Национальный банк осуществил несколько «ослаблений» на валютном фронте. Последним и самым запоминающимся стало разрешение коммерческим банкам продавать для населения безналичную валюту на сумму 50 000 гривен в месяц, а также увеличение в 2 раза, до 200 000 гривен, лимита на открытие валютных депозитов путем покупки безналичной валюты на межбанке. Это позволило, с одной стороны, оттянуть часть спроса с наличного рынка, а с другой – перенаправить деньги населения в коммерческие банки.

Одним из факторов, внушающим надежду на сохранение стабильного курса национальной валюты, было стабильное поступление финансовой помощи из-за рубежа, благодаря чему Национальному банку удавалось не только проводить валютные интервенции на межбанковском валютном рынке, поддерживая отечественных импортеров и обеспечивая их валютой, но и наращивать собственные золото-валютные запасы. И вот, в первой декаде сентября стало известно, что по итогам августа ЗВР НБУ не выросли, а наоборот – снизились на 1,35 млрд долларов.

Некоторую тревожность вызывает и рост объема еженедельных интервенций Нацбанка. Так, за последние две недели их сумма составила соответственно 873 и 823 млн долларов, что стало рекордом для текущего года. Т.е. потребность в поступлении крупных сумм валюты сохраняется. Именно об этом, похоже, будут разговаривать представители Национального банка с технической миссией МВФ на встрече, которая состоится на этой неделе.

Еще одним важным фактором курсообразования является выполнение Бюджета страны. В условиях растущей потребности финансирования расходов на армию, закупки военной техники и амуниции вопрос наполнения украинской казны становится крайне болезненным. До сих пор Национальному банку совместно с Министром финансов удавалось поддерживать ситуацию на плаву: Минфин, размещая свои облигации внутреннего займа, привлекал нужные суммы, при этом не обращаясь за помощью к Нацбанку. За 9 месяцев 2023 года НБУ не купил ни одной ОВГЗ [т.е. не производил денежную эмиссию – ред].

Однако сможет ли такая ситуация сохраниться в оставшиеся три месяца этого года? Похоже, это – один из вопросов, который будет подниматься на встрече представителей НБУ и МВФ. В случае, если денег в Бюджете не будет хватать, Нацбанку придется включить печатный станок. Правда, для этого надо будет заранее получить разрешение у внешних инвесторов (прежде всего, у самого МВФ).

Как видим, ситуация складывается очень непростая. И хоть Нацбанк и не раскрывает все свои карты, предпочитая до последнего хранить интригу, ощущения, что над тихой гладью валютного озера поднимается ветер, все сильнее.

Впрочем, последняя неделя сентября, скорее всего, пройдет относительно тихо и спокойно. Необходимость производить погашения задолженности по кредитам и кредитным картам, а также выполнять различные бюджетные платежи увеличит предложение валюты на рынке и поможет сдержать рост курса. Колебания курса доллара будут продолжаться в пределах 38,10-38,60 гривен.