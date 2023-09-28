Зеленський: Україна не має даних про передачу іранських ракет РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не має інформації про те, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети. Про це він повідомив на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Ліга.net.

За його словами, згідно з інформацією українських спеціальних служб, факту продажу ракет Тегераном Москві поки що немає.

"Наші служби у контакті з партнерами займаються цим питанням" , — сказав Зеленський.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) написав﻿, що Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, обидві з яких мають радіус дії 300 кілометрів або більше.

Перед цим газета The Guardian із посиланням на документ, який український уряд передав країнам G7 у серпні, повідомила, що українські військові нібито пропонують західним союзникам завдати ракетних ударів по місцях виробництва дронів-камікадзе Shahed-136 в Ірані та Сирії.