Зеленский: У Украины нет данных о передаче иранских ракет РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не располагает информацией о том, что Иран собирается передать России баллистические ракеты. Об этом он сказал на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Лига.net.

По его словам, согласно информации украинских специальных служб, факта продажи ракет Тегераном Москве пока нет.

"Наши службы в контакте с партнерами занимаются этим вопросом" , — сказал Зеленский.

Ранее Институт изучения войны (ISW) написал﻿, что Россия стремится приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, обе из которых имеют радиус действия 300 километров или более.

Перед этим газета The Guardian со ссылкой на документ, который украинское правительство передало странам G7 в августе, сообщила, что украинские военные якобы предлагают западным союзникам нанести ракетные удары по местам производства дронов-камикадзе Shahed-136 в Иране и Сирии.