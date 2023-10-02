Яким буде курс долара у жовтні і що на нього вплине

На календарі – жовтень. Ще вчора яскраво світило по-літньому тепле сонце, а сьогодні на небі збираються хмари, вітер стає все сильнішим, загалом погода активно нагадує, що за вікном – осінь, а не літо. Щось подібне відбувається зараз і на валютному ринку.

Коливання курсу долара стають все різкішими, визначити напрямок тренду для недосвідченого спостерігача неможливо. Минулої п'ятниці цінник на продаж долара у столиці ненадовго знизився до 37,93-37,95 гривень, а вже сьогодні за гуртову партію готівкового «американця» у Києві просять 38,15-38,17 гривень.

Що ж відбувається з доларом та що впливає на його курсоутворення

Сьогодні, 2 жовтня, в Україну прибула місія МВФ. Її завдання – технічні дискусії з представниками влади України у контексті підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування. Не секрет, що від того, наскільки активно, вчасно та повною мірою ми отримуватимемо зовнішнє фінансування, залежить все, в т.ч. як функціонуватиме українська економіка і, природно, яким буде курс долара до гривні. Досі допомога з-за кордону надходила вчасно і лише завдяки цьому ми мали змогу констатувати стабільність на валютному ринку.

Перший дзвінок пролунав у вересні, коли Національний банк оголосив про зниження золотовалютних резервів станом на 1 вересня. Минулого тижня стало відомо, що палата представників – нижня палата Конгресу США – проголосувала за проєкт бюджету на 45 днів, до якого не увійшла допомога Україні. І хоч слабко віриться, що США кинуть Україну в такий важкий момент напризволяще, проте це був уже другий дзвіночок, що змушує насторожитися.

Саме тому зараз як ніколи важливо домовитися з іноземними партнерами про стабільне фінансування нашого Бюджету.

Що станеться інакше? Національному банку, як і минулого року, доведеться викуповувати цінні папери Міністерства фінансів – ОВДП, тобто. практично знову запустити грошову емісію, включити «друкарський верстат». Вкидання в обіг великих сум незабезпеченої гривні спочатку поверне курс долара до позначки 40 гривень, а потім штовхне долар ще вище. Це викличе ще один виток зростання цін на бензин і дизельне пальне, а за ними подорожчає і все інше.

Намагаючись утримати ситуацію під контролем, Національний банк здійснює заходи щодо послаблення обмежень на валютному ринку. Для населення вже другий місяць доступні як купівля безготівкової валюти на 50 000 гривень на місяць, так і оформлення тримісячного депозиту конвертації на суму 200 000 гривень на місяць. Паралельно всілякі контролюючі органи на пару з НБУ активно «кошмарять» представників готівкового валютообмінного бізнесу, намагаючись чи розчистити ринок під нового гравця, чи просто прибрати конкурентів для банків.

Щодо стабільного курсу долара, який не сильно змінювався останні пів року, дуже розслабив українців, і вони знову понесли гривню в банки на депозит. Таким чином, знову почав зростати т.зв. «гривневий навіс», який банки намагаються стерилізувати та прибрати з валютного ринку. Втім, якщо гривню знову почне лихоманити, так само депозити почнуть забирати і конвертувати у валюту. Тим більше, що сьогодні це можна зробити дистанційно, не виходячи із дому.

Ще один фактор, який не можна ігнорувати, – намічене на 26 жовтня чергове засідання Правління НБУ з питань монетарної політики. В умовах нестачі зовнішнього фінансування (якщо це відбудеться) Національний банк може ухвалити несподіване рішення і нарешті відпустити «заморожений» офіційний курс долара. Побоювання, що на Інститутській, 9 можуть це зробити, впливатимуть на ринок весь жовтень, підігріваючи інтерес до покупок готівкової та безготівкової валюти.

Яким же буде курс долара у жовтні

Перша декада жовтня пройде відносно спокійно. Населення продовжуватиме здавати готівкову валюту за вищим курсом, щоб використати отриману гривню для покупок уже безготівкової валюти (на картку чи на конвертаційний депозит); це підтримає курс і не дозволить йому вирости. У другій декаді жовтня стане відомо про стан ЗВР НБУ на 1.10.2023 р., а також про те, що вирішив МВФ. Ці відомості будуть враховані ринком та на їх підставі вироблено поточний тренд.

Передумов для зміцнення гривні зараз немає, тому питання стоїть, чи залишиться долар на місці, чи відновить зростання. Аналітики порталу «Курс України» вважають, що, починаючи з другої декади жовтня, курс долара продовжить плавне зростання у напрямку позначки 39 гривень. Щодо цього тижня, то коливання курсу долара пройдуть у діапазоні 38,00-38,60 гривень.