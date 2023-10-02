Каким будет курс доллара в октябре и что на него повлияет

На календаре – октябрь. Еще вчера ярко светило по-летнему теплое солнце, а сегодня на небе собираются тучи, ветер становится все сильнее, в общем, погода активно напоминает, что за окном – осень, а не лето. Нечто подобное происходит сейчас и на валютном рынке.

Колебания курса доллара становятся все резче, определить направление тренда для неопытного наблюдателя не представляется возможным. В прошлую пятницу ценник на продажу доллара в столице ненадолго снизился до 37,93-37,95 гривен, а уже сегодня за оптовую партию наличного «американца» в Киеве просят 38,15-38,17 гривен.

Что же происходит с долларом и что влияет на его курсообразование

Сегодня, 2 октября в Украину прибыла миссия МВФ. Ее задача - технические дискуссии с представителями властей Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования. Не секрет, что от того, насколько активно, вовремя и в полной мере мы будем получать внешнее финансирование, зависит все, в т.ч. как будет функционировать украинская экономика и, естественно, каким будет курс доллара к гривне. До сих пор помощь из-за рубежа поступала вовремя и только благодаря этому мы имели возможность констатировать стабильность на валютном рынке.

Первый звоночек раздался в сентябре, когда Национальный банк объявил о снижении золотовалютных резервов состоянием на 1 сентября. На прошлой неделе стало известно, что палата представителей – нижняя палата Конгресса США – проголосовала за проект бюджета на 45 дней, в который не вошла помощь Украине. И хоть слабо верится, что США бросят Украину в такой тяжелый момент на произвол судьбы, однако это был уже второй звоночек, вынуждающий насторожиться.

Именно поэтому сейчас, как никогда, важно договориться с иностранными партнерами о стабильном финансировании нашего Бюджета.

Что произойдет в противном случае? Национальному банку, как и в прошлом году, придется производить выкуп ценных бумаг Министерства финансов – ОВГЗ, т.е. фактически снова запустить денежную эмиссию, включить «печатный станок». Вброс в оборот больших сумм необеспеченной гривны сначала вернет курс доллара к отметке 40 гривен, а затем толкнет доллар еще выше. Это вызовет еще один виток роста цен на бензин и дизельное топливо, а вслед за ними подорожает и все остальное.

Пытаясь удержать ситуацию под контролем, Национальный банк проводит мероприятия по ослаблению ограничений на валютном рынке. Для населения уже второй месяц доступны как покупка безналичной валюты на 50 000 гривен в месяц, так и оформление трехмесячного конвертационного депозита на сумму 200 000 гривен в месяц. Параллельно всевозможные контролирующие органы на пару с НБУ активно «кошмарят» представителей наличного валютообменного бизнеса, пытаясь то ли расчистить рынок под нового игрока, то ли просто убрать конкурентов для банков.

Относительно стабильный курс доллара, который не сильно менялся последние полгода, здорово расслабил украинцев, и они опять понесли гривну в банки на депозит. Таким образом, вновь начал расти т.н. «гривневый навес», который банки пытаются стерилизовать и убрать с валютного рынка. Впрочем, если гривну вновь начнет лихорадить, точно так же депозиты начнут забирать и конвертировать в валюту. Тем более, что сегодня это можно сделать дистанционно, не выходя из дому.

Еще один фактор, который нельзя игнорировать, - намеченное на 26 октября очередное заседание Правления НБУ по вопросам монетарной политики. В условиях нехватки внешнего финансирования (если это произойдет) Национальный банк может принять неожиданное решение и наконец-то отпустить «замороженный» официальный курс доллара. Опасения, что на Институтской,9 могут это сделать, будут влиять на рынок весь октябрь, подогревая интерес к покупкам наличной и безналичной валюты.

Каким же будет курс доллара в октябре

Первая декада октября пройдет относительно спокойно. Население продолжит сдавать наличную валюту по более высокому курсу, чтобы использовать полученную гривну для покупок уже безналичной валюты (на карту или на конвертационный депозит); это поддержит курс и не позволит ему сильно вырасти. Во второй декаде октября станет известно о состоянии ЗВР НБУ на 1.10.2023 г, а также о том, что решил МВФ. Эти сведения будут учтены рынком и на их основании выработан текущий тренд.

Предпосылок для укрепления гривны в настоящий момент нет, поэтому вопрос стоит, останется ли доллар на месте или возобновит рост. Аналитики портала «Курс Украины» полагают, что начиная со второй декады октября курс доллара продолжит плавный рост в направлении отметки 39 гривен. Что касается этой недели, то колебания курса доллара пройдут в диапазоне 38,00-38,60 гривен.