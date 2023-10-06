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Залужний відвідав командування угрупованнями ЗСУ на лінії фронту

Залужний відвідав командування угрупованнями ЗСУ на лінії фронту
Фото: Facebook

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали угруповання військ на лінії фронту.

Про це йдеться в повідомленні Головкома в соцмережах.

"Разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують завдання в рамках оборонних та наступальних операцій.
Проаналізували ймовірні загрози з боку противника та визначили подальші наші дії з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки на фронті", – йдеться в повідомленні.

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