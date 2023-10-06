Залужний відвідав командування угрупованнями ЗСУ на лінії фронту
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний та начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали угруповання військ на лінії фронту.
Про це йдеться в повідомленні Головкома в соцмережах.
"Разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують завдання в рамках оборонних та наступальних операцій.
Проаналізували ймовірні загрози з боку противника та визначили подальші наші дії з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки на фронті", – йдеться в повідомленні.