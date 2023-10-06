Close button
Внимание! Межбанк снова работает!

Залужный посетил командование группировками ВСУ на линии фронта

Залужный посетил командование группировками ВСУ на линии фронта
Фото: Facebook

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили группировку войск на линии фронта.

Об этом говорится в сообщении Главкома в соцсетях.

"Вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих задачи в рамках оборонных и наступательных операций.
Проанализировали вероятные угрозы со стороны противника и определили дальнейшие наши действия с учетом постоянного изменения оперативной обстановки на фронте", – говорится в сообщении.

Новости

Популярные темы форума

analytics