Залужный посетил командование группировками ВСУ на линии фронта
Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили группировку войск на линии фронта.
Об этом говорится в сообщении Главкома в соцсетях.
"Вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих задачи в рамках оборонных и наступательных операций.
Проанализировали вероятные угрозы со стороны противника и определили дальнейшие наши действия с учетом постоянного изменения оперативной обстановки на фронте", – говорится в сообщении.