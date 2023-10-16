Хто і навіщо грає на зниження курсу долара

Сьогодні виповнюється рівно 2 тижні з моменту, коли Національний банк оголосив про перехід до режиму гнучкості валютного курсу. За цей час регулятор знизив офіційний курс долара на 20 копійок: з 36,5686 до 36,3688 гривні за один «зелений». Коштувало йому майже 1,74 млрд доларів. Таку величезну суму НБУ продав за два тижні безперервних валютних інтервенцій.

Усі фінансові оглядачі та аналітики в один голос заявляють, що зараз саме Національний банк одноосібно управляє валютним ринком та формує курс долара в Україні в ручному режимі. Проте те, що відбувається з курсом долара в Україні, викликає багато запитань.

Перший і найголовніший: «Навіщо Національний банк настільки явно грає зниження курсу долара? Яку мету він має?» У спробах знайти відповідь це питання думки діаметрально відрізняються.

Згідно з однією з версій, НБУ показує, що має всі інструменти та ресурси, щоб не лише контролювати зростання курсу долара, а й знизити його до певного цільового рівня. Нібито робиться це з метою заспокоїти бізнес, який страждає від високого курсу долара, знизити ціни на імпорт (в еквіваленті) і тим самим опосередковано вплинути на інфляцію в країні. Версія дуже гарна і оптимістична, проте не дає відповіді на запитання: що робити з негативним торговим сальдо, що зростає? Адже зрозуміло, що якщо долар дешевшатиме, імпорту в країні стане ще більше, а експортери взагалі «заляжуть на дно».

Друга версія (назвемо її умовно «зрада») передбачає, що НБУ спеціально занижує курс долара на користь якоїсь «умовної групи осіб», яким потрібно конвертувати велику суму національної валюти. Прихильники цієї теорії як аргумент проводять паралель з весною-літом 2008 року, коли за прем'єр-міністра Юлії Тимошенко НБУ опустив курс долара на 10%, а вже восени долар подорожчав майже вдвічі.

Третя версія (теж із серії конспірологічних) коротко звучить так: Національний банк вирішив покарати експортерів, які не продавали валюту за фіксованим курсом 36,9343, і змушує їх віддавати безготівковий долар на 60 копійок дешевше (а це 1,6% чистих втрат).

Найцікавіше – те, що відбувається ця «гра на зниження» в умовах можливої скрути з надходженням фінансової допомоги з-за кордону. Як відомо, золотовалютні резерви НБУ, які безперервно росли з лютого 2023 року, останні два місяці знижуються. Виходить, що в ситуації, коли запаси треба починати економити, Нацбанк розкидається валютою праворуч і ліворуч, причому робить це за непрямим курсом.

Щось подібне відбувається і на готівковому валютному ринку, де погоду формують найбільші українські банки: ПриватБанк, Укрексімбанк, Укрсиббанк, Сенс Банк (колишній Альфа-банк Україна). Саме найбільші банки змогли повноцінно скористатися черговим ослабленням НБУ, що дозволило враховувати у валютній позиції залишки на 13.04.2022 року. Як наслідок, вони можуть купувати валюту на міжбанківському валютному ринку, переводити безготівкову валюту у готівкову – а потім продавати її через каси своїх відділень. Не дивно, що ці банки продають готівкову валюту набагато нижче за середньоринкові курси.

Всі ці фактори не дозволили долару зрости у вересні та стримували його у вузькому діапазоні у першу половину жовтня. Станом на обід понеділка 16 жовтня столичні гуртові обмінні пункти продають долар за 38,10-38,12 гривень; по 38,12-38,13 гривень продають «американця» у Львові, по 38,13-38,15 гривень – у Харкові, по 38,20 гривень – у Полтаві та Запоріжжі, по 38,25 гривень – в Одесі. Як бачимо, курс долара в Україні стабілізувався і різниця між цінами в регіонах не перевищує 10-15 копійок.

Що ж буде далі із доларом?

В умовах, коли НБУ, попри задекларовану «гнучкість», продовжує жорстко регулювати курсоутворення, подальша поведінка валютного ринку повністю залежатиме від рішень регулятора. Якщо НБУ й надалі продовжуватиме зміцнювати гривню, безготівковий долар легко можна опустити і до 36,00 гривень. І тут готівковий (виключно з психологічних мотивів) як і подешевшає. Якщо ж Нацбанк вирішить справді відпустити курс хоча б на 2-3 дні, готівка може теж підскочити, але на великі коливання зараз чекати не варто.

Лише в умовах припинення або суттєвої затримки з надходженням фінансової допомоги з-за кордону, якщо Національному банку доведеться проводити масштабну грошову емісію, і на ринок хлине потік незабезпеченої гривні – лише тоді варто очікувати різкого падіння гривні. У цьому випадку долар легко перевалить і через 40 гривень.

Поки що ситуація залишається під невсипущим контролем НБУ (і він усіляко це демонструє), можна припустити, що наш діапазон 38,00-38,60 гривень збережеться, як мінімум, до кінця жовтня.