Кто и зачем играет на понижение курса доллара

Сегодня исполняется ровно 2 недели с момента, когда Национальный банк объявил о переходе к режиму «управляемой гибкости» валютного курса. За это время регулятор снизил официальный курс доллара ровно на 20 копеек: с 36,5686 до 36,3688 гривны за один «зеленый». Стоило это ему почти 1,74 млрд долларов. Такую огромную сумму НБУ продал за две недели непрерывных валютных интервенций.

Все финансовые обозреватели и аналитики в один голос заявляют, что в настоящий момент именно Национальный банк единолично управляет валютным рынком и формирует курс доллара в Украине в ручном режиме. Тем не менее, то, что происходит с курсом доллара в Украине, вызывает множество вопросов.

Первый и самый главный: «Зачем Национальный банк столь явно играет на понижение курса доллара? Какую цель он преследует?» В попытках найти ответ на этот вопрос мнения диаметрально отличаются.

Согласно одной из версий, НБУ показывает, что имеет все инструменты и ресурсы, чтобы не только контролировать рост курса доллара, но и снизить его до некоего целевого уровня. Якобы делается это с целью успокоить бизнес, страдающий от высокого курса доллара, снизить цены на импорт (в эквиваленте) и тем самым косвенно повлиять на инфляцию в стране. Версия очень красивая и оптимистичная, однако не дает ответа на вопрос: что делать с растущим отрицательным торговым сальдо? Ведь понятно, что если доллар будет дешеветь, импорта в стране станет еще больше, а экспортеры вообще «залягут на дно».

Вторая версия (назовем ее условно «зрада») предполагает, что НБУ специально занижает курс доллара в интересах некой «условной группы лиц», которым нужно конвертировать крупную сумму национальной валюты. Приверженцы этой теории в качестве аргумента проводят параллель с весной-летом 2008 года, когда при премьер-министре Юлии Тимошенко НБУ опустил курс доллара на 10%, а уже осенью доллар подорожал почти в 2 раза.

Третья версия (тоже из серии конспирологических) кратко звучит так: Национальный банк решил наказать экспортеров, которые не продавали валюту по фиксированному курсу 36,9343, и вынуждает их отдавать безналичный доллар на 60 копеек дешевле (а это 1,6% чистых потерь).

Самое интересное – то, что происходит эта «игра на понижение» в условиях возможных затруднений с поступлением финансовой помощи из-за рубежа. Как известно, золотовалютные резервы НБУ, которые непрерывно росли с февраля 2023 года, последние два месяца снижаются. Выходит, что в ситуации, когда запасы надо начинать экономить, Нацбанк разбрасывается валютой направо и налево, причем делает это по бросовому курсу.

Нечто подобное происходит и на наличном валютном рынке, где погоду формируют крупнейшие украинские банки: ПриватБанк, Укрэксимбанк, Укрсиббанк, Сенс Банк (бывший Альфа-банк Украина). Именно крупнейшие банки смогли полноценно воспользоваться очередным ослаблением от НБУ, разрешившим учитывать в валютной позиции остатки на 13.04.2022 года. Как следствие, они могут покупать валюту на межбанковском валютном рынке, переводить безналичную валюту в наличную – и затем продавать ее через кассы своих отделений. Не удивительно, что данные банки продают наличную валюту гораздо ниже среднерыночных курсов.

Все эти факторы не позволили доллару вырасти в сентябре и сдерживали его в узком диапазоне в первую половину октября. Состоянием на обед понедельника 16 октября столичные оптовые обменные пункты продают доллар по 38,10-38,12 гривен; по 38,12-38,13 гривен продают «американца» во Львове, по 38,13-38,15 гривен – в Харькове, по 38,20 гривен – в Полтаве и Запорожье, по 38,25 гривен – в Одессе. Как видим, курс доллара в Украине стабилизировался, и разница между ценами в регионах не превышает 10-15 копеек.

Что же будет дальше с долларом?

В условиях, когда НБУ, несмотря на задекларированную «гибкость», продолжает жестко регулировать курсообразование, дальнейшее поведение валютного рынка будет всецело зависеть от решений регулятора. Если НБУ и дальше продолжит укреплять гривну, безналичный доллар легко можно опустить и до 36,00 гривен. В этом случае наличный (исключительно по психологическим мотивам) так же подешевеет. Если же Нацбанк решит действительно отпустить курс хотя бы на 2-3 дня, наличный может тоже подскочить, но больших колебаний сейчас ждать не стоит.

Лишь в условиях прекращения или существенной задержки с поступлением финансовой помощи из-за рубежа, в случае, если Национальному банку придется проводить масштабную денежную эмиссию, и на рынок хлынет поток необеспеченной гривны – лишь тогда стоит ожидать резкого падения гривны. В этом случае доллар легко перевалит и через отметку 40 гривен.

Пока же ситуация остается под неусыпным контролем НБУ (и он всячески это демонстрирует), можно предположить, что наш диапазон 38,00-38,60 гривен сохранится, как минимум, до конца октября.