Залужний показав відео запуску ракет ATACMS
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у п'ятницю ввечері показав відео запуску ракет ATACMS., повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Залужний в Telegram.
Головнокомандувач подякував партнерам за підтримку.
Що передувало:
- 17 жовтня американське видання The Wall Street Journal повідомило, що протягом останніх кількох днів США таємно відправили в Україну "невелику кількість" далекобійних ракет ATACMS, і Сили оборони України уже використали їх для ударів по двох аеродромах в окупованих Росією Луганську й Бердянську.
- Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив використання Україною ракет ATACMS.