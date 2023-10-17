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Залужний показав відео запуску ракет ATACMS

Залужний показав відео запуску ракет ATACMS
Фото: Telegram

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у п'ятницю ввечері показав відео запуску ракет ATACMS.﻿, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Залужний в Telegram.

Головнокомандувач подякував партнерам за підтримку.

Що передувало:

  • 17 жовтня американське видання The Wall Street Journal повідомило, що протягом останніх кількох днів США таємно відправили в Україну "невелику кількість" далекобійних ракет ATACMS, і Сили оборони України уже використали їх для ударів по двох аеродромах в окупованих Росією Луганську й Бердянську.
  • Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив використання Україною ракет ATACMS.

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