Залужный показал видео запуска ракет ATACMS
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в пятницу вечером показал видео запуска ракет ATACMS, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Залужный в Telegram.
Главнокомандующий поблагодарил партнеров за поддержку.
Что предшествовало:
- В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска − поражены 2 вертолета.
- 17 октября американское издание The Wall Street Journal сообщило, что в течение последних нескольких дней США тайно отправили в Украину "небольшое количество" дальнобойных ракет ATACMS, и Силы обороны Украины уже использовали их для ударов по двум аэродромам в оккупированных Россией Луганске и Бердянске.
- Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подтвердил использование Украиной ракет ATACMS.