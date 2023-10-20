Пєсков відповів Байдену на порівняння Путіна з ХАМАСом

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія "вважає неприйнятним" порівняння Володимира Путіна з палестинським рухом ХАМАС, яке висловив президент США Джо Байден, повідомляє Українська правда.

"Ми вважаємо неприйнятним такий тон щодо Російської Федерації і щодо нашого президента" , – зазначив Пєсков.

Він додав, що "навряд чи така риторика підходить відповідальним лідерам держав".

У своєму зверненні до американців Байден сказав﻿, що Путін і ХАМАС несуть різні загрози, але "обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію", маючи на увазі Україну та Ізраїль.