Песков ответил Байдену на сравнение Путина с ХАМАСом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "не приемлет" сравнение Владимира Путина с палестинским ХАМАСом, которое высказал президент США Джо Байден, сообщает Украинская правда.

"Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента" , – сказал Песков.

Он добавил, что "вряд ли такая риторика подходит ответственным лидерам государств".

В своем обращении к американцам Байден сказал﻿, что Путин и ХАМАС несут разные угрозы, но "оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию", имея в виду Украину и Израиль.