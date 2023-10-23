Чому дешевшає долар: три ключові фактори

На валютному ринку склалася цікава ситуація: безготівковий курс долара повільно йде вгору, а готівковий – навпаки, падає. Що ж відбувається? Чому дешевшає долар у банках та обмінниках? Аналітики «Курсу України» виділяють три ключові чинники.

Чинник 1. Нацбанк пов'язує зайву гривню

Як це відбувається. Гривня з бюджету через ланцюжок рахунків та транзакцій потрапляє до комерційних банків, які подають на міжбанк заявки на купівлю валюти на користь своїх клієнтів – фірм-імпортерів та фізичних осіб. Основним (можна сказати, ключовим) продавцем валюти виступає Національний банк. Продаючи валюту, він, як губка, поглинає гривню, абсорбуючи її з ринку.

При цьому, попри задекларовану «курсову гнучкість», своїми діями НБУ фактично утримує курс долара на місці, дозволяючи йому вагатися в той чи інший бік не більше ніж на кілька копійок.

Таким чином, у банківській системі вся «зайва» гривня, яка могла б тиснути на валютний ринок та сприяти розвитку девальваційних настроїв, забирається самим регулятором. При цьому, бачачи, що охочих купити вистачає, НБУ плавно відпускає курс, дозволяючи йому зростати, але робить це настільки повільно, що здається, що він не змінюється. А стабільність курсу ще більше знижує інтерес до покупок валюти, передусім у пересічних українців.

Фактор 2. Близькість кінця місяця

До кінця жовтня залишилось 7 робочих днів. За цей час підприємствам необхідно не лише зробити оплату за контрактами, а й зробити необхідні платежі до бюджету, перерахувати податки тощо. Для цього потрібна гривня. Вже найближчими днями на міжбанку очікується зростання пропозиції валюти від фірм-експортерів та зниження попиту на неї з боку традиційних покупців – адже всім наприкінці місяця потрібна саме гривня, а не валюта.

Минулого тижня безготівковий долар почав зростати в ціні, тому зараз експортери чекатимуть до останнього, сподіваючись, що «американець» подорожчає ще сильніше. Але все одно продавати їм доведеться, а отже, що ближче до кінця місяця, то пропозиція валюти буде більшою. Додаткова пропозиція валюти, яка з'явиться на ринку – причому як у безготівковому, так і у готівковому вигляді – стабілізує ефект і сприятиме зниженню котирувань по долару.

Чинник 3. Майбутнє засідання Правління НБУ

У четвер 26 жовтня відбудеться чергове передостаннє цього року засідання Правління НБУ з питань монетарної політики. Нагадаю: на двох попередніх засіданнях облікову ставку було знижено спочатку з 25 до 22%, а потім – з 22 до 20% річних. На майбутньому засіданні очікується ще одне зниження. Єдине, у чому розходяться аналітики, - це у розмірі зниження. Є дві версії: зменшать або на 1%, або на 2%. Крім того, на таких засіданнях можуть оголошуватися нові рішення НБУ щодо послаблення валютних обмежень.

Чекають на нововведення від Нацбанку і цього тижня. Зазвичай, перед подібними засіданнями долар у банках та обмінниках дорожчає: населення страхується від несподіваних рішень НБУ. Але зараз ситуація діаметрально протилежна: долар старого зразка (т.зв. «білий») в обмінних пунктах столиці до понеділкового обіду 23 жовтня подешевшав до 38,00 гривень рівно. І, як повідомив порталу «Курс України» представник столичних операторів готівкового валютообміну, очікується подальше падіння його ціни – до 37,95 гривень та нижче.

На зниження грають і великі банки: так, ПриватБанк уже кілька днів поспіль продає долари за ціною 37,80 грн.

Все вищесказане дозволяє припустити, що діапазон коливань для готівкового долара цього тижня зміститься вниз і становитиме 37,85-38,25 гривень. Природно, долар дешевший за 38,00 матиме підвищений попит, але фактор кінця місяця і спокійна обстановка на валютному ринку не дозволять йому зрости.