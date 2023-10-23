Почему дешевеет доллар: три ключевых фактора

На валютном рынке сложилась интереснейшая ситуация: безналичный курс доллара медленно идет вверх, а наличный – наоборот, падает. Что же происходит? Почему дешевеет доллар в банках и обменниках? Аналитики «Курса Украины» выделяют три ключевых фактора.

Фактор 1. Нацбанк связывает лишнюю гривну

Как это происходит. Гривна из бюджета через цепочку счетов и транзакций попадает в коммерческие банки, которые подают на межбанк заявки на покупку валюты в интересах своих клиентов – фирм-импортеров и физических лиц. Основным (можно сказать, ключевым) продавцом валюты выступает Национальный банк. Продавая валюту, он, как губка, поглощает гривну, «абсорбируя» ее с рынка.

При этом, несмотря на задекларированную «курсовую гибкость», своими действиями НБУ фактически удерживает курс доллара на месте, позволяя ему колебаться в ту или иную сторону не более, чем на несколько копеек.

Таким образом, в банковской системе вся «лишняя» гривна, которая могла бы давить на валютный рынок и способствовать развитию девальвационных настроений, убирается самим регулятором. При этом, видя, что желающих купить хватает, НБУ плавно отпускает курс, позволяя ему расти, но делает это настолько медленно, что кажется, что он не меняется. А стабильность курса еще больше снижает интерес к покупкам валюты, прежде всего у простых украинцев.

Фактор 2. Близость конца месяца

До конца октября осталось 7 рабочих дней. За это время предприятиям необходимо не только сделать оплату по контрактам, но и произвести необходимые платежи в бюджет, перечислить налоги и т.п. Для всего этого нужна гривна. Уже в ближайшие дни на межбанке ожидается рост предложения валюты от фирм-экспортеров и снижение спроса на нее со стороны традиционных покупателей – ведь всем в конце месяца нужна именно гривна, а не валюта.

На прошлой неделе безналичный доллар начал расти в цене, поэтому сейчас экспортеры будут ждать до последнего, надеясь, что «американец» подорожает еще сильнее. Но все равно продавать им придется, а значит, чем ближе к концу месяца, тем предложение валюты будет больше. Дополнительное предложение валюты, которое появится на рынке – причем как в безналичном, так и в наличном виде – окажет стабилизирующий эффект и будет способствовать снижению котировок по доллару.

Фактор 3. Предстоящее заседание Правления НБУ

В четверг 26 октября состоится очередное, предпоследнее в этом году, заседание Правления НБУ по вопросам монетарной политики. Напомню: на двух предыдущих заседаниях учетная ставка была снижена сначала с 25 до 22%, а затем – с 22 до 20% годовых. На предстоящем заседании ожидается еще одно снижение. Единственное, в чем расходятся аналитики, - так это в размере снижения. Есть две версии: снизят или на 1%, или на 2%. Кроме того, на таких заседаниях могут оглашаться новые решения НБУ, касающиеся ослабления валютных ограничений.

Ждут новшеств от Нацбанка и на этой неделе. Обычно перед подобными заседаниями доллар в банках и обменниках дорожает: население страхуется от неожиданных решений НБУ. Но в настоящий момент ситуация диаметрально противоположная: доллар старого образца (т.н. «белый») в обменных пунктах столицы к обеду понедельника 23 октября подешевел до 38,00 гривен ровно. И, как сообщил порталу «Курс Украины» представитель столичных операторов наличного валютообмена, ожидается дальнейшее падение его цены – до 37,95 гривен и ниже.

На понижение играют и крупные банки: так, ПриватБанк уже несколько дней подряд продает доллары по цене 37,80 гривен.

Все вышесказанное позволяет предположить, что диапазон колебаний для наличного доллара на этой неделе сместится вниз и составит 37,85-38,25 гривен. Естественно, доллар дешевле 38,00 будет пользоваться повышенным спросом, но фактор конца месяца и спокойная обстановка на валютном рынке не позволят ему вырасти.