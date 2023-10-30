У Севастополі вибухи, окупаційна влада заявляє про роботу ПВО

У Севастополі пролунало щонайменше чотири вибухи. За словами кореспондента видання, дим йде у районі Севморзаводу, повідомляє Крим Реалії.

Російський глава міста Михайло Развожаєв стверджує, що дим – засоби маскування, які використовують військові РФ.

Також він стверджує, що над Севастополем військові збили дві повітряні цілі. За словами чиновника, уламки впали на територію школи №27 на Північній стороні, на вулиці Пасічній та в Інкермані.

Развозжаев також стверджує, що одну людину поранено через падіння уламків ракети.

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