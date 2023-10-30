У Севастополі вибухи, окупаційна влада заявляє про роботу ППО

В Севастополе прозвучало как минимум четыре взрыва. По словам корреспондента издания, дым идет в районе Севморзавода, сообщает Крым Реалии.

Российский глава города Михаил Развожаев утверждает, что дым – средства маскировки, которые используют военные РФ.

Также он утверждает, что над Севастополем военные сбили две воздушные цели. По словам чиновника, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане.

Развозжаев также утверждает, что один человек ранен из-за падения обломков ракеты.

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