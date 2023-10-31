Діти Блінкена прийшли на Гелловін в образі Зеленського та України

Держсекретар США Ентоні Блінкен прийшов на вечірку у Білому домі з донькою у синьо-жовтому одязі та сином у вбранні, яке нагадувало образ президента України Володимира Зеленського, повідомляє Європейська правда.

Вечірку, на яку держсекретар прибув разом з дітьми, організували у Білому домі президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден.

Is Blinken’s son’s Halloween costume what I think it is pic.twitter.com/drGLcMDFAN — Mira of Kyiv ???????? (@reshetz) October 31, 2023

Сина Блінкена можна було побачити в темно-зелених штанах та світшоті з невеликим американсько-українським значком на грудях. Його одяг нагадував образ президента Володимира Зеленського, який часто бачать у ЗМІ. Донька Блінкена була у синій сукні з жовтою хустиною, пов’язаною на плечах.