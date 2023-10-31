Дети Блинкена пришли на Хэллоуин в образе Зеленского и Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен пришел на вечеринку в Белом доме с дочерью в сине-желтой одежде и сыном в костюме, который напоминал образ президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Европейская правда.

Вечеринку, на которую госсекретарь прибыл вместе с детьми, организовали в Белом доме президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден.

Is Blinken’s son’s Halloween costume what I think it is pic.twitter.com/drGLcMDFAN — Mira of Kyiv ???????? (@reshetz) October 31, 2023

Сына Блинкена можно было увидеть в темно-зеленых штанах и свитшоте с небольшим американо-украинским значком на груди. Его одежда напоминала образ президента Владимира Зеленского, который часто видят в СМИ. Дочь Блинкена была в синем платье с желтым платком, повязанным на плечах.