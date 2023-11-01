У ГУР пояснили, чому чутки про смерть Путіна є корисними для України

У Головному управлінні розвідки Міноборони назвали періодичні чутки про нібито "смерть" Володимира Путіна інструментом впливу на самого диктатора﻿ Про це зявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі радіо NV, повідомляє Ділова столиця.

Військовий стверджує, що подібні чутки — це інструмент впливу на Путіна, оскільки речник Кремля Дмитро Пєсков був змушений реагувати і спростовувати подібну інформацію.

"Це внутрішня історія для РФ і російського населення. Путіну це мало допомагає, тому що в Росії багато прихильників конспірологічних теорій. Внутрішнє протистояння в Росії продовжується, воно проявляється і в таких інформаційних кампаніях" , – сказав Юсов.

Він назвав такі кампанії "корисним об'єктом для спостереження".