У ГУР пояснили, чому чутки про смерть Путіна є корисними для України
У Головному управлінні розвідки Міноборони назвали періодичні чутки про нібито "смерть" Володимира Путіна інструментом впливу на самого диктатора Про це зявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі радіо NV, повідомляє Ділова столиця.
Військовий стверджує, що подібні чутки — це інструмент впливу на Путіна, оскільки речник Кремля Дмитро Пєсков був змушений реагувати і спростовувати подібну інформацію.
"Це внутрішня історія для РФ і російського населення. Путіну це мало допомагає, тому що в Росії багато прихильників конспірологічних теорій. Внутрішнє протистояння в Росії продовжується, воно проявляється і в таких інформаційних кампаніях", – сказав Юсов.
Він назвав такі кампанії "корисним об'єктом для спостереження".
"Головна запорука продовження таких процесів – наші успіхи на фронті, посилення санкцій та єдність союзників. Цим вкидом хотіли перевірити реакцію населення та еліт", – резюмував представник ГУР.