Ізраїль заявив, що почав знищувати тунелі ХАМАСу в Газі

Інженерні війська Армії оборони Ізраїлю розпочали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС в районах Сектора Гази, куди вже увійшли війська ЦАХАЛу; понад 100 тунелів уже зруйновані, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що військові використовують різні типи роботів і вибухових пристроїв, щоб зруйнувати тунелі, підірвати міни-пастки, встановлені ХАМАСом, і вбити терористів.

"Можливо, спочатку вони могли турбувати нас, жалити, обстрілюючи з виходів з тунелів, але після того, як ми встановили контроль над територіями, почалася інженерна операція. Ми збираємося завалити входи і тунелі. Це стане зоною смерті. Вони зробили помилку, вони обрали місце, з якого не зможуть втекти. Вони загинуть у тунелях" , – заявив старший офіцер Південного командування ЦАХАЛу.

Повідомляється, що війська вже знищили близько 100 тунелів, не рахуючи тих, які були зруйновані в результаті авіаударів.

Колишній заступник начальника штабу ЦАХАЛу Яір Голан, який 7 жовтня долучився до армії і бере учать у бойових діях проти терористів, в інтерв'ю Армійському радіо заявив, що солдати ЦАХАЛу "за жодних обставин" не повинні і не будуть входити в тунелі терористів ХАМАСу.

"Вам не потрібно заходити в тунелі. Було б великою помилкою заходити в тунелі (де ховається і вичікує ХАМАС − ред). Мудрість полягає в тому, щоб знайти входи і запечатати їх, або пустити дим, який змусить ворога вийти або завдасть йому шкоди. За жодних обставин не воюйте в тунелях... де немає жодного шансу, що вас не поранять. Ви не воюєте всередині тунелів, ви протидієте загрозі тунелів" , – заявив Голан.

На зауваження, що ХАМАС може залишатися у своїй величезній мережі підземних тунелів "вічно", Голан сказав: "Повірте мені на слово. Сьогодні ЦАХАЛ має всі можливості, щоб ефективно боротися з тунелями. У нього є всі знання і засоби" .

Він додав, що з того моменту, коли військові знаходять входи в тунелі, "тунелі стають смертельною пасткою для ворога", бо "повна перевага переходить до атакуючих сил".

Відповідаючи на запитання, чи доведеться ЦАХАЛу увійти в лікарню Шифа, щоб виявити тунельні входи і розібратися з ними, Голан сказав, що він не знає, як розгортатимуться бойові дії. Він підкреслив, що боротьба з ХАМАСом і звільнення заручників є двома важливими завданнями армії.

Відповідаючи на запитання, чи підтримав би він угоду, за якою заручники були б звільнені в обмін на безпечний прохід керівництва Хамасу до Ірану, Сирії або кудись ще, Голан сказав: "Якщо б. Якщо ми зможемо досягти ситуації, коли лідери Хамасу підуть, а наші заручники будуть звільнені, це було б занадто добре, щоб бути правдою".

Він підкреслив, що "ніхто не знає, що є реалістичним" з точки зору будь-якої подібної угоди.