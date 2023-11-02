Израиль заявил, что начал уничтожать тоннели ХАМАСа в Газе

Инженерные войска Армии обороны Израиля начали широкомасштабную операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в районах Сектора Газа, куда уже вошли войска ЦАХАЛа; более 100 туннелей уже разрушены, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что военные используют различные типы роботов и взрывных устройств, чтобы разрушить туннели, взорвать мины-ловушки, установленные ХАМАСом, и убить террористов.

"Возможно, сначала они могли беспокоить нас, жалить, обстреливая с выходов из туннелей, но после того, как мы установили контроль над территориями, началась инженерная операция. Мы собираемся завалить входы и туннели. Это станет зоной смерти. Они совершили ошибку, они выбрали место, из которого не смогут сбежать. Они погибнут в туннелях" , – заявил старший офицер Южного командования.

Сообщается, что войска уже уничтожили около 100 тоннелей, не считая тех, которые были разрушены в результате авиаударов.

Бывший заместитель начальника штаба ЦАХАЛа Яир Голан, который 7 октября присоединился к армии и участвует в боевых действиях против террористов, в интервью Армейскому радио заявил, что солдаты ЦАХАЛа "ни при каких обстоятельствах" не должны и не будут входить в туннели террористов ХАМАСа.

"Вам не нужно заходить в туннели. Было бы большой ошибкой заходить в туннели (где прячется и выжидает ХАМАС − ред). Мудрость заключается в том, чтобы найти входы и запечатать их, или пустить дым, который заставит врага выйти или нанесет ему вред. Ни при каких обстоятельствах не воюйте в туннелях... где нет ни единого шанса, что вас не ранят. Вы не воюете внутри тоннелей, вы противодействуете угрозе тоннелей" , – сказал Голан.

На замечание, что ХАМАС может оставаться в своей огромной сети подземных туннелей "вечно", Голан сказал: "Поверьте мне на слово. Сегодня ЦАХАЛ имеет все возможности, чтобы эффективно бороться с туннелями. У него есть все знания и средства" .

Он добавил, что с того момента, когда военные находят входы в туннели, "туннели становятся смертельной ловушкой для врага", так как "полное преимущество переходит к атакующим силам".

Отвечая на вопрос, придется ли ЦАХАЛу войти в больницу Шифа, чтобы обнаружить туннельные входы и разобраться с ними, Голан сказал, что он не знает, как будут разворачиваться боевые действия. Он подчеркнул, что борьба с ХАМАСом и освобождение заложников являются двумя важными задачами армии.

Отвечая на вопрос, поддержал бы он сделку, по которой заложники были бы освобождены в обмен на безопасный проход руководства Хамаса в Иран, Сирию или куда-то еще, Голан сказал: "Если бы. Если мы сможем достичь ситуации, когда лидеры ХАМАСа уйдут, а наши заложники будут освобождены, это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой".

Он подчеркнул, что "никто не знает, что является реалистичным" с точки зрения любого подобного соглашения.