Виробництво ракет Taurus можна відновити у "короткі терміни" - виробник

Німецька компанія-виробник готова у короткі терміни поновити серійний випуск далекобійних ракет Taurus. Про це заявила компанія MBDA Deutschland, яка раніше виготовляла це озброєння, повідомляє Укрінформ.

"Виробництво Taurus може бути відновлене у короткі терміни" , - йдеться у заяві.

У компанії додали, що навіть мають змогу "інтегрувати новітні технологічні розробки". "Це значить, що замовники підтримуватимуть свої можливості протягом десятиріч" , - наголосили у MBDA Deutschland.

Як відомо, Україна ще навесні звернулася до Німеччини з проханням надати ракети Taurus дальністю дії до 500 км. Однак канцер Шольц досі не погодився на це, попри тиск з боку багатьох політиків, зокрема з партій, які належать до владної коаліції.