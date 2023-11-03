Производство ракет Taurus можно восстановить в "кратчайшие сроки" - производитель

Немецкая компания-производитель готова в кратчайшие сроки возобновить серийный выпуск дальнобойных ракет Taurus. Об этом заявила компания MBDA Deutschland, ранее производившая это вооружение, сообщает Укринформ.

"Производство Taurus может быть возобновлено в кратчайшие сроки" , - говорится в заявлении.

В компании добавили, что даже могут "интегрировать новейшие технологические разработки". "Это значит, что заказчики будут поддерживать свои возможности в течение десятилетий" , - подчеркнули в MBDA Deutschland.

Как известно, Украина еще весной обратилась в Германию с просьбой предоставить ракету Taurus дальностью действия до 500 км. Однако канцер Шольц до сих пор не согласился на это, несмотря на давление со стороны многих политиков, в том числе из партий, относящихся к властной коалиции.