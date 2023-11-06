У Мінфіні назвали наслідки припинення фіндопомоги від Заходу

Без західної допомоги Україні загрожуватиме діра в бюджеті розміром $29 млрд. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Politico, повідомляє Ліга.Фінанси.

За два місяці до початку нового року Україна досі не отримала підтверджень фінансової підтримки від США і Євросоюзу, двох основних донорів. Угорщина та Словаччина блокують виділення Україні 50 млрд євро на наступні чотири роки, а у США парламент не надто прагнуть погоджувати подальшу допомогу для України, як це пропонує Білий дім.

Марченко сказав, що Україна готова проводити реформи та посилювати антикорупційні органи, але попередив: гроші потрібні вже зараз.

"Ми готові до обговорень, але не готові до того, що це може призвести до затримки надання підтримки Україні. Нам потрібні гроші з початку наступного року" , – сказав міністр.

На його думку, економічні проблеми в Україні обов'язково матимуть негативний вплив і на Євросоюз.

"Наслідки економічної кризи будуть дуже, дуже травматичними не лише для України, а й для всієї Європи, тому що це може мати наслідки й для Європи: міграція як побічний ефект, величезне зростання цін у Європі, зокрема, на деякі продовольчі товари, знову на нафту й газ" , – сказав він.

Міністр також попросив союзників подумати стосовно передання Україні близько $300 млрд російських активів, заморожених країнами G7 на початку повномасштабної війни.