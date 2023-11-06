В Минфине назвали последствия прекращения финпомощи от Запада

Без западной помощи Украине будет грозить дыра в бюджете в размере $29 млрд. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Politico, сообщает Лига.Финансы.

За два месяца до начала нового года Украина еще не получила подтверждений финансовой поддержки от США и Евросоюза, двух основных доноров. Венгрия и Словакия блокируют выделение Украине 50 млрд евро на следующие четыре года, а в США парламент не горит желанием согласовывать дальнейшую помощь Украине, как это предлагает Белый дом.

Марченко сказал, что Украина готова проводить реформы и усиливать антикоррупционные органы, но предупредил, что деньги нужны уже сейчас.

"Мы готовы к обсуждениям, но не готовы к тому, что это может привести к задержке предоставления поддержки Украине. Нам нужны деньги с начала следующего года" , — сказал министр.

По его мнению, экономические проблемы в Украине обязательно будут иметь негативное влияние и на Евросоюз.

"Последствия экономического кризиса будут очень, очень травматичными не только для Украины, но и для всей Европы, потому что это может иметь последствия и для Европы: миграция как побочный эффект, огромный рост цен в Европе, в частности, на некоторые продовольственные товары, опять-таки на нефть и газ" , — сказала он.

Министр также попросил союзников подумать о передаче Украине около $300 млрд российских активов, замороженных странами G7 в начале полномасштабной войны.