ДБР повідомила про підозру офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру старшому помічнику заступника головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову, повідомляє Українська правда.
"Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2" та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю.
Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв. Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів", – йдеться в повідомленні.
За даними джерела видання, йдеться про Олега Тимченка.
Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.
Раніше Державне бюро розcлідувань повіломило, що розглядає 4 версії загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного майора Геннадія Частякова, пріоритетною є – нещасний випадок.