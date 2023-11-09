ГБР сообщила о подозрении офицеру, подарившему гранаты помощнику Залужного
Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении старшему помощнику заместителя главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты погибшему коллеге Геннадию Частякову, сообщает Украинская правда.
"Установлено, что офицер приобрел без соответствующего на это разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51A2" и принес их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя.
Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову по случаю его дня рождения. Этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств. Еще две гранаты он продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета, где они были изъяты сотрудниками правоохранительных органов", – заявили в ГБР.
По данным источника издания, речь идет об Олеге Тимченко.
Офицеру сообщено о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.
Ранее Государственное бюро расследований сообщило, что рассматривает 4 версии гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майора Геннадия Частякова, приоритетной является - несчастный случай.