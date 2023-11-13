Ізраїль заявив, що завдав понад 4000 ударів по ХАМАСу

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що з початку наземного наступу завдали близько 4300 ударів по об’єктах ХАМАС у секторі Гази, повідомляє Укрінформ.

У дописі зазначається, що з початку наземного наступу сухопутні війська Ізраїлю разом із ВПС країни завдали ударів по сотнях пускових установок протитанкових керованих ракет і по близько трьох сотнях тунелів ХАМАС.

За даними ЦАХАЛ, загалом пошкоджено 3000 об’єктів інфраструктури ХАМАСу, зокрема більш ніж 100 замінованих будівель та сотні командних центрів.

Допис ізраїльської армії супроводжується відео, на якому зафільмовані війська, залучені до операції в секторі Гази, а також нещодавні удари ЦАХАЛу.