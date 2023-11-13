Израиль заявил, что нанес более 4000 ударов по ХАМАСу

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что с начала наземного наступления нанесли около 4300 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщает Укринформ.

В сообщении отмечается, что с начала наземного наступления сухопутные войска Израиля вместе с ВВС страны нанесли удары по сотням пусковых установок противотанковых управляемых ракет и около трехсот тоннелей ХАМАС.

По данным ЦАХАЛ, всего повреждено 3000 объектов инфраструктуры ХАМАСа, в том числе более 100 заминированных зданий и сотни командных центров.

Сообщение израильской армии сопровождается видео, на котором сняты войска, привлеченные к операции в секторе Газа, а также недавние удары ЦАХАЛа.