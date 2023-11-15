Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: перші подробиці

Президент США Джо Байден зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско, повідомляє РБК-Україна.

Про перші подробиці зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіня - читайте в матеріалі нижче.

Байден і Сі Цзіньпінь зустрілися

За даними кореспондента Associated Press Сьон Мін Кіма, Байден і Сі Цзіньпін починають переговори у Сан-Франциско.

BREAKING: Biden and his old friend Xi Jinping are back together at last pic.twitter.com/rNjg6hdE3U — RNC Research (@RNCResearch) November 15, 2023

Як зазначили в CNN, Байден та Сі Цзіньпін тепло привітали один одного біля особняка, що знаходиться на південь від Сан-Франциско. Для лідерів розстелили червону доріжку, на якій стояли морські піхотинці та прапори двох держав.

Байден та Сі Цзіньпін відмовилися відповідати на запитання журналістів перед зустріччю.

Пряма трансляція зустрічі:

Що відомо про їх зустріч

Зауважимо, що востаннє Байден та Сі Цзіньпін зустрічалися на саміті G20 в Індонезії у листопаді 2022 року. Тоді це були їх перші переговори після того, як Байден став президентом США.

Разом з тим це перший візит китайського лідера в США за шість років. Востаннє Сі Цзіньпін відвідував Штати коли президентом був Дональд Трамп.

Низка експертів схиляються до думки, що ця зустріч необхідна для того, аби зокрема зменшити небезпечне суперництво між двома країнами.

Загалом лідери порушать глобальні питання, а саме: конфлікт на Близькому Сході, вторгнення Росії в Україну, зв'язок КНДР з РФ, Тайвань, права людини, штучний інтелект, а також торгово-економічні відносини.

Сам Байден раніше заявляв, що його ціллю на перемовинах буде покращення відносин з Китаєм на тлі напруженостей. Які виникли після візиту тодішньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань, коли Китай перервав контакти зі США по військовій лінії.

Крім того, відносини напружилися ще більше на початку 2023 року після скандал із китайською повітряною кулею в американському повітряному просторі.

Зараз же два світові лідери мають використати зустріч для пом'якшення відносин.

Чому це важливо для України

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі анонсував, що Байден і Сі Цзіньпін також обговорять питання війни в Україні з російськими загарбниками.

У Білому домі вважають, що Китай міг би зіграти певну роль, якби допомагав США підтримувати Україну, а також сприяти просуванню позиції президента Володимира Зеленського щодо справедливого миру в Україні.

І хоч гучних заяв від двох світових лідерів експерти не очікують. Але деякі аналітики допускають, що Байден, ймовірно, звернеться до Сі Цзіньпіня, щоб той вплинув на КНДР, яка наростила випробування балістичних ракет та постачає боєприпаси РФ для війни в Україні.

Не виключено, що Китай та США на тлі подій в Україні мають розпочати розмову про взаємні ядерні гарантії на тлі погроз РФ застосувати її у війні проти України.

Примітно й те, що зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна є поганою новиною для російського диктатора Володимира Путіна, оскільки лідер Китаю готовий обговорювати правила гри без РФ.